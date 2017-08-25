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14:43, 25 Августа 2017 Версия для печати

Центральные улицы Москвы перекроют для укладки асфальта

26 и 27 августа в центре столицы перекроют несколько улиц для укладки асфальта.

Движение на центральных улицах Москвы изменят в связи с укладкой асфальта по программе благоустройства «Моя улица», говорится на сайте городской мэрии.

С 0:00 26 августа до 06:00 28 августа будут закрыты улицы Варварка, Большая Лубянка, Трубная, Лубянский проезд, а также площади Воровского и Варварские Ворота.

В то же время в переулках Малый и Большой Сухаревские, Последний, Большой Головин, Пушкарёв, Малый и Большой Сергиевские, Колокольников и Печатников введут двустороннее движение.

Кроме того, с 0:00 26 августа до 09:00 27 августа будет перекрыто движение на Москворецкой набережной на участке от Китайгородского проезда до Котельнической набережной, а также в Китайгородском проезде.

Для подъезда строительной техники и доставки стройматериалов перекроют следующие улицы и участки улиц: Кремлевская набережная, Славянская площадь (сохранится проезд для общественного транспорта), Солянский тупик, Солянка (сохранится проезд для общественного транспорта), Певческий переулок, улицы Кузнецкий Мост и Рождественка, Варсонофьевский переулок, Большой Кисельный переулок, Москворецкая улица и Большой Москворецкий мост.

«В большинстве случаев в ходе реконструкции удавалось избежать перекрытия движения, лишь частично ограничивая улицы для проезда. Однако некоторые этапы капитального ремонта дорожного полотна предусматривают необходимость полного перекрытия дорог для автомобилистов из-за сложности самого объекта. Сюда входят развороты, перекрёстки, выезды и съезды», — сообщили в мэрии Москвы.

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Ушаков Олег

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