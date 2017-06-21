Авто
Источник: Коммерсантъ
18:11, 21 Июня 2017 Версия для печати

Названы цены на новую Lada Xray с салоном из экокожи

«АвтоВАЗ» раскрыл цены автомобиля Lada Xray с новой комплектацией Exclusive.

21 июня российский автопроизводитель начал принимать заказы на эксклюзивную версию кроссовера Lada Xray. Стоимость Lada Xray Exclusive с механической коробкой передач составит 805,9 тысячи рублей, а с «автоматом» – 830,9 тысячи рублей.

За основу новой версии Lada Xray взята комплектация Luxe с мотором 1,8 литра и с пакетом Prestige. Светлые сиденья автомобиля имеют бежевый оттенок с комбинированной обивкой из экокожи и алькантары (также известная как искусственная замша). У Xray Excluisive также появилась атмосферная LED-подсветка интерьера, сообщает «Коммерсантъ».

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Ушаков Олег

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