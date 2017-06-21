Движение ограничат на дублерах Волоколамского шоссе из-за футбола

21 июня движение в районе стадиона «Открытие Арена» ограничат из-за матча в рамках Кубка Конфедераций – 2017.

Как сообщает ЦОДД, движение в среду будет ограничено на дублерах Волоколамского шоссе, съездах с южного дублера к стадиону «Открытие Арена» на участке от Волоколамского проезда до дороги через бывшую воинскую часть. Кроме того, будут закрыты выезды на южный дублер Волоколамского шоссе с Летной улицы в районе дома 77 и дома 73, на северный дублер Волоколамского шоссе в районе дома 88.

Болельщиков просят пользоваться общественным транспортом для проезда к стадиону.

Напомним, в среду сборная России встретится со сборной Португалии.