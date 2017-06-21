Авто
Источник: ЦОДД
14:57, 21 Июня 2017 Версия для печати

Движение ограничат на дублерах Волоколамского шоссе из-за футбола

21 июня движение в районе стадиона «Открытие Арена» ограничат из-за матча в рамках Кубка Конфедераций – 2017.

Как сообщает ЦОДД, движение в среду будет ограничено на дублерах Волоколамского шоссе, съездах с южного дублера к стадиону «Открытие Арена» на участке от Волоколамского проезда до дороги через бывшую воинскую часть. Кроме того, будут закрыты выезды на южный дублер Волоколамского шоссе с Летной улицы в районе дома 77 и дома 73, на северный дублер Волоколамского шоссе в районе дома 88.

Болельщиков просят пользоваться общественным транспортом для проезда к стадиону.

Напомним, в среду сборная России встретится со сборной Португалии.

читайте также:Россия – Н. Зеландия: прыгнуть выше головы командам не удалось
Футбол и пустота. Россия встретила Кубок конфедераций пустыми трибунами
Кубок конфедераций стартовал в 4-х городах, готовящихся принять ЧМ-2018. Sobesednik.ru проследил за тем, как это было »

читайте также:В администрации Адмиралтейского и Калининского районов Петербурга подтвердили, что существует возможность попасть на трибуны бесплатно
В Петербурге готовы раздавать билеты на Кубок Конфедераций бесплатно
Получить бесплатные билеты на Кубок Конфедераций можно и в Санкт-Петербурге, узнал корреспондент Sobesednik.ru »

Также по теме
Кубок конфедераций
Карпухина Мария

Подписаться на новости

Введите Ваш email:
email рассылки

Выбор читателей

﻿
Новости Партнеров


Loading...

Новое на сайте

Кино про "Кино": сразу два фильма о Викторе Цое
20:07, 22 Июня 2017
Режиссер Кирилл Серебренников и музыкант Алексей Рыбин собираются снять по фильму о Викторе Цое
»
WhatsApp закончит работать на старых версиях Android в 2020 году
18:06, 22 Июня 2017
Разработчики WhatsApp заявили, что мессенджер перестанет обновляться для некоторых устаревших ОС уже с 30 июня 2017 года
»
Продажи нового поколения Mazda CX-5 в РФ стартуют 1 июля 2017-го
17:27, 22 Июня 2017
Представители Mazda сообщили, что самый экономный вариант новой CX-5 обойдется автолюбителям в 1 431 тыс. рублей
»