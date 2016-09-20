Убитый лидер "Оплота" поплатился за выбор партнёров по бизнесу?

Кто может стоять за убийством бизнесмена и противника Майдана Евгения Жилина — разбирался Sobesednik.ru.

Ранее Sobesednik.ru писал, что следователи начали расследовать гибель Евгения Жилина, застреленного загримированным киллером в ресторане «Ветерок» под Москвой.

Одна из приоритетных версий убийства основателя украинского «Оплота» Евгения Жилина, которую отрабатывает российский СК, — коммерческие интересы последнего. Уже известно, что после победы Майдана его откровенный противник Жилин обосновался в России, где к настоящему моменту стал учредителем и соучредителем сразу четырех коммерческих структур. Это — Межрегиональная спортивно-патриотическая общественная организация «Оплот», ООО «Оплот», которое должно было обслуживать деятельность спортивных объектов, еще одно ООО «Оплот», работающее в области права, и юридическое ООО «Русь». Впрочем, у одного из «Оплотов» среди видов деятельности указана еще и торговля самыми разными товарами — от напитков и парфюмерии до топлива и станков.

При этом, как выяснил Sobesednik.ru, партнеры Евгения Жилина по «Руси» и «Оплотам» работали в прочих сферах бизнеса, и, учитывая, что некоторые из их фирм были зарегистрированы в одном помещении с жилинским, в подмосковном Щелково, напрашивается вывод, что они были частью некоего единого холдинга, за силовое прикрытие которого Жилин и отвечал. И работал этот холдинг в сфере недвижимости.

К примеру, Юрий Блинников руководит не только щелковским ДНП «Звезда», но и собственным «Городским центром недвижимости». Анатолий Орбан прежде был совладельцем строительной компании в подмосковном Фрязино «НПО Гарант». А за Андреем Алексахиным числятся ДНП и СНП «Протасовские пруды», «Алексеевские луга» и «Душоновские зори», зарегистрированные в щелковском районе, зарегистрированная там же фирма «Русагро» и реутовские «СМАП-4» и «Альфа-Инвест» (управление недвижимым имуществом за вознаграждение и на договорной основе).

Не исключено, что именно подбор компаньонов, связанных с вполне определенной сферой рынка, мог стать причиной смерти Евгения Жилина, чьи спортсмены из «Оплота» полулегально выполняли в том числе и охранные функции. Щелковская недвижимость, конечно, не самая дорогая в Подмосковье, но визит Жилина в Горки-2 говорит о потенциальной заинтересованности его партнеров к рублевскому направлению, на котором, как известно, конкурентов не жалуют. Впрочем, это — лишь одна из возможных версий громкого убийства под Москвой.