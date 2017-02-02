Путин уволил 17 высокопоставленных чиновников МЧС, МВД и СК

Президент России Владимир Путин освободил от занимаемых должностей 17 генералов силовых ведомств.

На официальном портале правовой информации появилась информация об очередных кадровых перестановках, которые провел глава РФ.

Согласно сообщению, Владимир Путин подписал указ об увольнении 17 высокопоставленных чиновников МВД, МЧС и Следственного комитета России.

Так, своих постов лишились начальники Дальневосточного, Уральского, Приволжского и Северо-Кавказского региональных центров МЧС, а также двое чиновников МВД. Помимо этого, был уволен глава управления Следственного комитетат по Ханты-Мансийскому автономному округу и прокурор Ярославской области.

«Освободить от занимаемой должности генерал-лейтенанта внутренней службы Агафонова Александра Викторовича, директора Департамента пожарно-спасательных сил и специальных формирований Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий», – сказано в документе.

Также со своих должностей сняты глава МВД по Карачаево-Черкесской Республике генерал-майор полиции Казимир Боташев, первый замначальника Дальневосточного регионального центра МЧС генерал-майор Олег Волынкин, начальник Северо-Западного регионального центра МЧС генерал-майор Игорь Горбатенко, начальник Северо-Кавказского регионального центра МЧС генерал-полковник Николай Литюк, прокурор Ярославской области Юрий Верховцев, руководитель следственного управления Следственного комитета по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре Аркадий Сынгаевский и ряд других высокопоставленных чиновников.

Этим же указом президент назначил заместителями главы МЧС Владлена Аксенова и Павла Барышева.