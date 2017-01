Дональд Трамп ждет встречи с "особенным союзником" США

Избранный президент Дональд Трамп в своем Twitter написал о том, что «с нетерпением ждет встречи» с Терезой Мэй.

Sobesednik.ru ранее писал о том, что госсекретарь США Джон Керри осудил Дональда Трампа за использования Twitter.

8 января избранный президент написал у себя на странице, что с «нетерпением ждет встречи» с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй. «Я с нетерпением жду встречи с премьер-министром Терезой Мэй в Вашингтоне весной. Великобритания — давний и особенный союзник США», — написал Трамп.

I look very much forward to meeting Prime Minister Theresa May in Washington in the Spring. Britain, a longtime U.S. ally, is very special!