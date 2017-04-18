Муж Путиной занял новую должность

Муж бывшей супруги президента РФ Артур Очеретный возглавил виртуальное книжное издательство, узнал Sobesednik.ru.

Генеральным директором ООО «Букскриптор» нынешний супруг Людмилы Путиной стал сразу после основания фирмы, 1 марта. Это – по данным ЕГРЮЛ. При этом в самом издательстве Sobesednik.ru заявили, что на самом деле они работают уже три года:

– Просто, наверно, произошли какие-то юридические изменения.

Артур и Людмила

Учредителем компании выступает другое издательство – «Литературная учеба», за которым стоит тот же Очеретный и Центр развития межличностных коммуникаций Людмилы Путиной. Работа заключается в том, что «Букскриптор» размещает на своем сайте тексты начинающих авторов, чтобы желающие могли их оттуда скачать. 30% гонорара забирает себе издательство, остальное получает автор. Он же устанавливает стоимость своих книг.

При этом клиентам сайта предоставлена льготная возможность самим номинировать себя на получение ежегодной Горьковской литературной премии (Артур Очеретный входит в ее оргкомитет), цель которой – «поддержка авторов, в чьих произведениях на основе лучших традиций и ценностей русской классической литературы... отражены процессы, происходящие в стране и в обществе». Изначально эта премия проходила под патронатом Никиты Михалкова и Людмилы Путиной. В этом году в шорт-лист со своим романом «Незадолго до ностальгии» попал прежде мало известный читателям Владимир Очеретный, представитель компании по производству пластиковых окон.

Владимир Очеретный подтвердил, что он не новый родственник Людмилы Путиной

Из аннотации к его книге: «...После окончания процесса Кишу запрещено использовать образ Варвары в лирических мечтаниях и эротических грезах, а также проникать в отчужденные воспоминания. Нарушение вердикта станет трактоваться как ментальное сексуальное домогательство и покушение на частную собственность – со всеми вытекающими».

В начале апреля стало известно, что Владимир Очеретный попал в число награжденных: от Артура Очеретного ему достались диплом и денежный сертификат.

– Он не родственник Артура Очеретного, – заверили Sobesednik.ru в издательстве «Букскриптор». – Просто так совпало.