Общество
Источник: ТАСС
15:41, 03 Февраля 2017 Версия для печати

В РПЦ рассказали о задачах мессенджера "Правжизнь Telegram"

3 февраля в России заработал православный мессенджер под названием «Правжизнь Telegram».

В Синодальном отделе по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ рассказали ТАСС, что приложение «Правжизнь Telegram» позволит россиянам подписываться на официальные каналы храмов, обмениваться быстрыми сообщениями и пересылать друг другу различные файлы.

Священнослужители, в свою очередь, смогут «принимать просьбы о молитвенной помощи от прихожан, оперативно получать прошения о требах, создать канал храма и делать рассылку его подписчикам, организовывать волонтёров, собирать пожертвования».

В РПЦ также надеются, что с помощью приложения «Правжизнь Telegram», которое поддерживает восемь языков общения, интернет-пользователи будут находить новых друзей и «оказывать молитвенную и иную помощь другим верующим».

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