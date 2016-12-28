В Калуге госпитализировали сбитых "Газелью" на "зебре" мать и сына

Утром 28 декабря водитель «Газели» наехал на переходивших дорогу по пешеходному переходу женщину и трехлетнего ребенка.

Как сообщает ТАСС, авария произошла в Калуге на улице Московской.

«ДТП произошло около 8:00 мск на улице Московской в Калуге. Водитель "Газели" 1985 года рождения двигался со стороны улицы Кибальчича и с левого ряда совершил наезд на двух пешеходов — женщину 1988 года рождения и ее сына 2013 года рождения», — приводит агентство слова представителя регионального УГИБДД.

Женщина госпитализировали с серьезным переломом. Мальчика доставили в детскую областную больницу.