Какие цветы надо сажать в апреле

Лучше всего приобретать цветочную рассаду в питомниках или в сетевых магазинах

Конец апреля – самое затратное для цветоводов время в году, связанное с закупкой рассады, напоминает Sobesednik.ru.

Лучше приобретать ее в питомниках или в сетевых магазинах. Полным ходом идет подготовка почвы под посадку и уборка цветников от прошлогоднего растительного мусора.

Гортензия

Кустарник, лиана (гортензия черешковая) высотой 100–300 см.

Растет при легком затенении, влаголюбива, требует защиты от ветра.

Окраска цветов: кремово-белая, бело-зеленая, розовая, в течение цветения меняют окраску.

Соцветия: шаровидные, метельчатые.

Снятие укрытий; рыхление. Конец месяца – обрезка: оставляют наиболее сильные побеги (6–12), которые укорачивают на 2–4 почки, старые кусты обрезают до 50–80 см.

Астра

Высота 50–150 см. Неприхотливое растение.

Морозоустойчиво.

Солнце или полутень. Желательно сажать на некотором расстоянии от других цветочных растений!

Окраска цветов: все оттенки голубого, сиреневая, бордовая, розовая, белая, кремовая.

Цветки: полумахровые, махровые.

Соцветия: зонтиковидные, метельчатые.

Конец апреля – пикировка сеянцев, посеянных осенью. Высадка на постоянное место двухлетней рассады (расстояние при посадке 30–40 см). Деление куста каждые 3–4 года.

Георгин

Клубни дезинфицируют в слабом растворе марганцовокислого калия (20–30 мин.); сморщенные клубни опускают в теплую воду на 12–24 часа; высадка в горшки с питательной почвой, не закрывая корневой шейки, установка на светлое место при температуре до 20о. При появлении побегов оставляют самые сильные (1–2), если нужны компактные кусты – до 1 м, то при появлении 4-й пары листьев верхушку прищипывают, а образовавшиеся новые два стебля снова прищипывают после 2-й пары листьев и т.д.

Ежедневное опрыскивание и умеренный полив.

Деление корневищ – острым ножом отделяют кусочек клубня с корневищем и 2–3 почки; место среза обработать древесным углем; посадка в горшок с грунтом.

Гиацинт

Луковичное растение с сильным ароматом. Высота 20–40 см.

Солнечное место. Избыток влаги может привести к загниванию луковицы.

Окраска цветков: белая, розовая, голубая, фиолетовая и др.

Когда сойдет снег, снять зимнее укрытие в пасмурный день. Подкормка азотным удобрением (аммиачной селитрой 20 г на 1 кв. м); через 2 недели – вторая подкормка полным минеральным удобрением (50–70 г комплексного минерального удобрения на 1 кв. м).

Гладиолус

За 7–10 дней до посадки луковицы вынимают из прохладного помещения (или это может быть фруктовница в холодильнике); уничтожают сильно поврежденные и больные. Подготовка почвы – внесение перегноя (если осенью уже не внесли навоз), 35 г комплексного удобрения (на плодородных почвах количество удобрения уменьшают в 2 раза). Конец апреля – посадка луковиц в открытый грунт на глубину не менее 10 см по схеме 15х20 см; детки (более 1 см) высаживают на отдельную грядку по схеме 6–8 х 10–12 см на глубину, в 2 раза превышающую размер детки; для получения полноценной луковицы цветение в 1-й год не допускается.

Настурция

Однолетник. Кустик высотой 20–30 см, плетистая форма до 3 м.

Солнце.

Не вносить свежие органические удобрения и известь.

Цвет: кремовый, все оттенки желтого, оранжевый, красный, розовый, бордовый, коричневый, сочетание цветов.

Цветки: простые, махровые, сверхмахровые.

Посев на рассаду.

Лаванда

Многолетник высотой 30–100 см. Вечнозеленый кустарничек.

Ароматное растение. Любит солнце.

Цвет: белый, голубовато-фиолетовый, светло-синий, голубовато-серый.

Окраска листвы: серо-светло-зеленая.

Конец апреля – раскопать куст с укоренившимися побегами, отделить молодые растения и высадить на постоянное место. Подготовка почвы для посадки: глубоко перекопать и очистить от сорняков; деление корневищ и их посадка на расстоянии не менее 30 см друг от друга.

Незабудка

Цветение незабудки в горшках. Конец апреля – на второй год, если почва бедная, проводят подкормку минеральными удобрениями: 10 г аммиачной селитры, 15 г суперфосфата, 5 г калийной соли или 30 г нитрофоски, раствор коровяка 1:10, внесение перегноя и мульчирование торфом в 2–3 см. Деление кустиков.

Колокольчик

Конец апреля – мульчирование почвы перегноем. Деление крупных (высокорослых) видов.

Роза миниатюрная

Покупка растений с закрытой корневой системой. Перекопка почвы на 2 штыка лопаты, внесение в нижний слой посадочной ямы органики (компост, перегной, торф), заполнение ямы садовой землей, внесение комплексных минеральных удобрений. Санитарная обрезка. Конец месяца – посадка растений и укоренившихся черенков в открытый грунт.

Василистник водосборолистный

Многолетник высотой до 150 см.

На одном месте до 20 лет (обычно 5–8 лет).

Холодостоек, неприхотлив. Растет на солнце и в полутени. Обладает ароматом.

Цвет: бледно-лиловый, розовый, белый, бело-желтый, красноватый, темно-лиловый.

Соцветия: щитковидные, метельчатые.

Деление корневищ; внесение в грунт торфа (компоста) и посадка на расстоянии не менее 30 см друг от друга.

Календула

Однолетник высотой 20–50 см.

Солнце.

Цвет: все оттенки желтого, оранжевый.

Посев: можно в бороздки на глубину 2–4 см, а можно произвольно на обработанную почву с последующим легким мульчированием. Возможен посев на разводочную грядку – хорошо переносит пересадку. Всходы на 10–15-й день.