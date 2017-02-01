Как цивилизованно избавиться от отслужившей своё новогодней ёлки

Sobesednik.ru выяснил, как правильнее всего избавляться от новогодней ёлки.

«Каждый год сталкиваюсь с послепраздничной проблемой, куда девать ёлку. Большинство соседей просто оставляют ее у мусорных контейнеров, но меня это коробит. Как ее утилизировать?»

Наталья, г. Владимир

Отнести ёлку на мусорку действительно проще всего, но экологи советуют так не делать. Почему – рассказывает Ярослав НИКИТЕНКО, волонтер общественного движения «Раздельный сбор»:

– Выбрасывать ёлку в мусорный контейнер неэкологично. В большинстве населенных пунктов нет сортировки мусора, а значит, ёлку скорее всего отвезут на полигон и засыплют там песком. Но это органика, без доступа кислорода она будет разлагаться долго.

В европейских странах ёлки сжигают, но это тоже не совсем верно – при горении выделяется углекислый газ, увеличивается так называемый углеродный след на планете. Уж лучше просто отвезти ёлку в лес, вреда от этого будет меньше.

Наше общественное движение второй год подряд организует сбор ёлок в Москве и Петербурге. В столице и Подмосковье есть 24 точки, где принимают новогодние деревья (уточнить адреса можно на сайте www.rsbor-msk.ru). Наверняка организуют сбор ёлок и в других регионах.

А можно поступить так: если вы живете в своем доме или у вас есть дача, измельчите ёлку и положите ее в компостную яму – она перегниет, и вы получите прекрасное органическое удобрение. А еще ее можно отнести в зоопарк или на ферму, там ее пустят на корм или подстилку для животных.