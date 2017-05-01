Евгений Ясин: Чего боится российский бизнес

Колумнист Sobesednik.ru Евгений Ясин – о государственном регулировании бизнеса.

Консалтинговая компания PricewaterhouseCoopers (PwC) вот уже 20 лет опрашивает представителей мирового бизнеса на предмет их страхов и тех рисков, с которыми они сталкиваются. Недавно PwC представила результаты очередного такого исследования, определив основные тенденции, которые будут прослеживаться в мировой и российской экономике в 2017-м.

Очень интересное исследование. Как оказалось, и наш, и мировой бизнес в принципе волнуют одинаковые проблемы. В общей сложности их 13.

В топ-3 входят волатильность курса валюты, чрезмерное регулирование властей и геополитическая нестабильность (это и Brexit, и победа Трампа, и попытка переворота в Турции, и декабрьский плебисцит в Италии, и продолжающийся конфликт на Ближнем Востоке, и т.д.).

Удивительно было обнаружить, что чрезмерным регулированием в России озабочены 80% представителей бизнеса, в Китае – 84%, а в США – 85%.

Еще удивительнее, что проблемой доступности капитала из-за санкций обеспокоены 60% российских бизнесменов (при этом тренд нисходящий), а вот у мирового бизнеса наоборот: в 2015-м это вызывало беспокойство у 57% опрошенных, в 2016-м – уже у 75%.

Но самое интересное: бизнес, оказывается, считает, что риск номер один сейчас – вовсе не изменчивость курса и даже не политика, а уровень доверия потребителей к той или иной компании (этого боятся 60% российских бизнесменов и 58% зарубежных).

Что тут можно сказать? В некотором смысле я удовлетворен результатами этого исследования. Оно подтверждает, что российский бизнес по своим взглядам очень похож на остальной мировой бизнес. Из этого можно сделать вывод: мы прижились в рыночной экономике.

Но есть моменты, на которых стоило бы, на мой взгляд, остановиться особо. В данном исследовании участвуют страны, экономики которых находятся в гораздо более благополучном положении, чем российская. Кроме того, Россия в условиях рыночной экономики живет всего четверть века...

Поэтому не надо забывать, скажем, что степень госучастия, на которую жалуется бизнес, у нас и у них разная. Что в ЕС и США есть верховенство закона, а нам до этого еще далеко. Что России остро необходимы серьезные структурные реформы. И что решаться на них надо побыстрее. Может быть, даже до президентских выборов...