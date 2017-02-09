Кто выиграет от введения новых "продуктовых карточек"

Sobesednik.ru выяснил, кому больше выгодны новые электронные «продовольственные карточки» — малоимущим или бизнесу.

Минпромторг совместно Минфином собирается запустить программу адресной продовольственной помощи населению, обещанную еще в 2016 году. Суть системы в том, что нуждающиеся люди с низким доходом получат электронные пластиковые карты, на которых будут начислены баллы. На эти баллы в продуктовом магазине можно будет купить мясо, рыбу, яйца, молоко и другие товары первой необходимости.

Называются разные суммы, которые могут быть выделены на проект: речь идет то о 40 млрд рублей, то о гораздо больших деньгах. Но пока никакой определенности, уверенности даже в том, что проект в принципе заработает, нет. Само заявление попахивает популизмом.

Между тем многие россияне надеются, что карточки действительно введут и это будет какая-никакая помощь от государства. Но стоит ли потребителям на нее рассчитывать?

— У нас 20 млн малоимущих в стране. Если разделить 40 млрд на 20 млн, то мы получим 2 тысячи на человека в год. В месяц выходит около 180 рублей, — говорит Юрий Савелов, член президиума организации малого и среднего предпринимательства «Опора России».

На три литра молока и полкило мяса, может, и хватит, но не более. По идее выиграть от проекта больше должны производители, которым будут перечисляться деньги. Однако эксперт считает, что все не так просто: есть много подводных камней.

— Товар придется маркировать — хотя бы российский отделить от импортного. А для бизнеса — среднего и малого — это расходы, — говорит Савелов. — А вот крупный бизнес наверняка к этому готовится.

В итоге, по мнению эксперта, от введения карточек для малоимущих могут выиграть крупные игроки, которые и так не плохо чувствуют себя на рынке. Хотя саму по себе идею он называет удачной:

— Пенсионерам недавно дали по 5 тысяч рублей, так их кто на книжку положил, кто — под подушку. Эти деньги не работают, а ведь это огромные суммы. А здесь малоимущие должны потратить деньги, и они сразу вливаются в оборот и идут на развитие сельского хозяйства.