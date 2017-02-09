Деньги
Источник: KTVU
10:52, 09 Февраля 2017 Версия для печати

$271 тысячу за год заработал уборщик в США, работая в праздники

Уборщик одной из станций метро в Сан-Франциско Лян Чжао Чжан смог заработать за год более $271 тысячи.

Как сообщает американский телеканал KTVU, официальная заработная плата Лян Чжао Чжана за год составила 58 тысяч долларов. При этом рабочий день уборщика длился 17 часов, он выходил на работу по выходным, праздникам и даже во время отпуска. За сверхурочную работу уборщик получил еще 162 тысячи долларов, а с учетом бонусов и поощрение его зарплата за год составила 271 243 доллара.

По данным телеканала, во время своей работы Чжан переодически скрывался в кладовке и часами оттуда не выходил. Что он там делал, не уточняется.

Директор по перевозкам Системы скоростных поездов Сан-Франциско Рой Агилера в комментарии для телеканала рассказал, что станцию, на которой работает Чжан, облюбовали бездомные, поэтому у уборщиков всегда хватает работы.

читайте также:Участники квеста рады оказаться в дыму
Придумать приключение и заработать: бизнес на квестах
Sobesednik.ru узнал о том, как любители квестов превратили своё увлечение в успешный бизнес »

читайте также:Финансовая удача должна улыбнуться в первую очередь программистам, банковским служащим, строителям, рекламщикам и кадровикам
Чьи зарплаты вырастут в кризис?
Портала Superjob опросил работающих россиян и выяснил, что только 15% довольны своей зарплатой, узнал Sobesednik.ru »

Карпухина Мария

Подписаться на новости

Введите Ваш email:
email рассылки

Выбор читателей

﻿
Новости Партнеров

Новое на сайте

Илья Пономарев: В Киеве беглым россиянам рады не все
10:07, 09 Февраля 2017
Оппозиционный экс-депутат депутат Илья Пономарёв рассказал Sobesednik.ru о бегстве Максаковой и Вороненкова в Украину
»
Александр Беленький: Жаль Поветкина – виноват не он, а команда
07:08, 09 Февраля 2017
Эксперт по боксу Александр Беленький поделился Sobesednik.ru своим мнением о неудачной допинг-пробе Поветкина
»
Ирина Тонева: В моей сольной карьере музыканты говорят "Делай проще!"
06:07, 09 Февраля 2017
Корреспонденты Sobesednik.ru выяснили подробности конфликта в группе «Фабрика»
»