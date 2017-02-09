$271 тысячу за год заработал уборщик в США, работая в праздники

Уборщик одной из станций метро в Сан-Франциско Лян Чжао Чжан смог заработать за год более $271 тысячи.

Как сообщает американский телеканал KTVU, официальная заработная плата Лян Чжао Чжана за год составила 58 тысяч долларов. При этом рабочий день уборщика длился 17 часов, он выходил на работу по выходным, праздникам и даже во время отпуска. За сверхурочную работу уборщик получил еще 162 тысячи долларов, а с учетом бонусов и поощрение его зарплата за год составила 271 243 доллара.

По данным телеканала, во время своей работы Чжан переодически скрывался в кладовке и часами оттуда не выходил. Что он там делал, не уточняется.

Директор по перевозкам Системы скоростных поездов Сан-Франциско Рой Агилера в комментарии для телеканала рассказал, что станцию, на которой работает Чжан, облюбовали бездомные, поэтому у уборщиков всегда хватает работы.