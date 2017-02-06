Деньги
Источник: ТАСС
17:22, 06 Февраля 2017 Версия для печати

Глава Пенсионного фонда спрогнозировал рост пенсий до 15 тысяч

Глава ПФР посулил россиянам рост пенсий
Глава ПФР посулил россиянам рост пенсий
Фото: Global Look Press

Антон Дроздов, глава Пенсионного фонда РФ, рассказал, что пенсии в 2017-2019 годах вырастут до 15 тысяч рублей.

Как сообщает ТАСС, 6 февраля во время доклада премьер-министру Дмитрию Медведеву Антон Дроздов заявил о том, что в среднем пенсии в 2017-2019 годах должны вырасти на 1000 рублей.

«Исходя из бюджета на 2017-2019 год, предусматривается дальнейший рост пенсий, их индексация по фактически сложившейся за прошлый год инфляции и увеличение в среднем более чем на 1000 рублей, то есть уже к 15 тысячам рублей», — цитирует Дроздова ТАСС.

Он добавил, что у ветеранов и участников Великой Отечественной войны пенсия вырастет до 40 тысяч рублей.

Дроздов также сказал, что пенсия в 2017 году в среднем составит 14 тысяч рублей.

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