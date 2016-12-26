"Стали меньше тратить на одежду". Сколько будет стоить одеться в 2017-м

Не секрет, что многие россияне поныне одеваются на вещевых рынках. Что будет с ценами в 2017-м и не увеличится ли число покупателей на таких развалах?

Sobesednik.ru узнал, как изменятся цены на одежду в России в наступающем 2017 году.

– Рост цен в легкой промышленности во многом будет зависеть от курса рубля, так как основное сырье – шерсть, хлопок, синтетику – мы завозим из-за рубежа, – прокомментировал «Собеседнику» исполнительный директор Союзлегпрома Игорь Ульянов. – Рост цен, вероятно, составит 10–15%.

В большей степени подорожание затронет обувь и весь детский ассортимент, так как здесь спрос всегда выше, – прогнозирует эксперт. – Вообще люди стали меньше тратить на одежду, и этот фактор будет сдерживать рост цен. Снижения цен в легкой промышленности стоит ждать только после того, как появятся более дешевые кредиты для производителей и станут возможны инвестиции.