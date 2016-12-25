Что будет с нефтью и рублем в 2017 году

Когда цены на черное золото падают, всей стране, увы, приходится «положить зубы на полку»

Эксперты поделились с Sobesednik.ru своими прогнозами на 2017 год в отношении национальной валюты и углеводородов.

Нефть

Нефть, как ни крути, – наше все. Когда цены на черное золото падают, всей стране, увы, приходится «положить зубы на полку». Так огорчат или порадуют нас нефтяники в наступающем году?

– По нашему базовому прогнозу, баррель нефти в конце 2016 года будет стоить около 52–53 долларов. В 2017 году ожидаем среднюю цену повыше – 55–60 долларов США за баррель, – прогнозирует для Sobesednik.ru управляющий директор «БКС Ультима» Виталий Багаманов.

Рубль

От рубля эксперты не ждут таких каверз, как в 2014–2015 гг.

– По нашим оценкам, средний курс рубля в 2017-м может составить 57–59 рублей за доллар США. А евро спокойно может опуститься ниже отметки 60, – считает Виталий Багаманов. – Фундаментально европейская валюта (в отличие от доллара) продолжает слабеть. Против евро играют экономические проблемы еврозоны.

– Доллар в течение года будет консолидироваться в районе 60 рублей. Что же касается евро, то мы ожидаем дальнейшего снижения пары евро/доллар в район 62 рублей, – предполагает аналитик «Финам» Богдан Зварич.