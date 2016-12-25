Деньги
Источник: «Собеседник» №47-2016
00:02, 25 Декабря 2016 Версия для печати

Что будет с нефтью и рублем в 2017 году

Когда цены на черное золото падают, всей стране, увы, приходится «положить зубы на полку»
Когда цены на черное золото падают, всей стране, увы, приходится «положить зубы на полку»
Фото: Global Look Press

Эксперты поделились с Sobesednik.ru своими прогнозами на 2017 год в отношении национальной валюты и углеводородов.

Нефть

Нефть, как ни крути, – наше все. Когда цены на черное золото падают, всей стране, увы, приходится «положить зубы на полку». Так огорчат или порадуют нас нефтяники в наступающем году?

– По нашему базовому прогнозу, баррель нефти в конце 2016 года будет стоить около 52–53 долларов. В 2017 году ожидаем среднюю цену повыше – 55–60 долларов США за баррель, – прогнозирует для Sobesednik.ru управляющий директор «БКС Ультима» Виталий Багаманов.

Рубль

От рубля эксперты не ждут таких каверз, как в 2014–2015 гг.

– По нашим оценкам, средний курс рубля в 2017-м может составить 57–59 рублей за доллар США. А евро спокойно может опуститься ниже отметки 60, – считает Виталий Багаманов. – Фундаментально европейская валюта (в отличие от доллара) продолжает слабеть. Против евро играют экономические проблемы еврозоны.

– Доллар в течение года будет консолидироваться в районе 60 рублей. Что же касается евро, то мы ожидаем дальнейшего снижения пары евро/доллар в район 62 рублей, – предполагает аналитик «Финам» Богдан Зварич.

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