Деньги
Источник: Сайт правительства России
09:11, 24 Декабря 2016 Версия для печати

От 2 до 8,5 тысяч получат россияне в виде доплаты к пенсии

Правительство РФ распределило между регионами 6,4 миллиарда рублей на доплаты к пенсиям.

На официальном сайте правительства России появилось распоряжение о распределении в 2017 году межбюджетных трансфертов на выплату региональных социальных доплат к пенсии, которое подписал премьер-министр страны Дмитрий Медведев.

Согласно постановлению, на доплаты к пенсиям в 13 субъектах РФ в этом году выделено 6,4 миллиарда рублей.

В общей сложности доплаты к пенсиям получат около 4,1 миллиона россиян. Средний размер выплаты будет колебаться от 2142 до 8537 рублей.

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