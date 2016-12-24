От 2 до 8,5 тысяч получат россияне в виде доплаты к пенсии

Правительство РФ распределило между регионами 6,4 миллиарда рублей на доплаты к пенсиям.

На официальном сайте правительства России появилось распоряжение о распределении в 2017 году межбюджетных трансфертов на выплату региональных социальных доплат к пенсии, которое подписал премьер-министр страны Дмитрий Медведев.

Согласно постановлению, на доплаты к пенсиям в 13 субъектах РФ в этом году выделено 6,4 миллиарда рублей.

В общей сложности доплаты к пенсиям получат около 4,1 миллиона россиян. Средний размер выплаты будет колебаться от 2142 до 8537 рублей.