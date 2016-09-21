Дмитрий Патрушев: Поддержка МСБ – в приоритете у Россельхозбанка

Состоявшиеся выборы заставили экспертов говорить о новых возможностях для малого и среднего бизнеса.

В частности, в Торгово-промышленной палате РФ возлагают большие надежды на новый состав Госдумы, который будет активно поддерживать предпринимателей. Ранее сообщалось о необходимости вовлекать как можно больше представителей МСБ в процесс госзакупок. Если опасения, которые до сих пор вызывало у предпринимателей участие в государственных тендерах, отпадут, то бизнесу понадобятся оборотные средства на исполнение госзаказов. И многие кредитные организации уже разрабатывают программы финансирования МСБ и реализуют проекты поддержки.

Так, АО «Россельхозбанк» (РСХБ) в июле этого года заключило соглашение о сотрудничестве с общественной организацией «Деловая Россия». Цель совместной работы – разработка и реализация проектов в сфере финансирования небольших предприятий. Президент «Деловой России» Алексей Репик тогда подчеркнул, что Россельхозбанк, по оценке членов организации – более 3 тысяч отечественных компаний, «является одним из наиболее комфортных и профессиональных» для МСБ. А председатель правления банка Дмитрий Патрушев назвал соглашение «серьезным шагом вперед по нашему взаимодействию не только с этой организацией, но и со всем сегментом малого и среднего предпринимательства». «Я думаю, что в рамках нашего взаимодействия мы сможем получить большее число клиентов, а те клиенты, которые не могли в свое время получить качественные банковские услуги, могут воспользоваться кредитными продуктами Россельхозбанка», – сказал Патрушев.

На начало сентября было заключено уже восемь соглашений о сотрудничестве с «Деловой Россией» на уровне региональных филиалов. Еще 13 готовятся к подписанию. Одними из последних заключили договор самарские региональные отделения общественной организации и РСХБ. В филиале банка отметили, что поддержка предприятий малого и среднего бизнеса является приоритетным направлением в их деятельности, а совместная работа поможет вывести самарские предприятия МСБ «на новый виток развития». С начала 2016 года региональный филиал выделил 0,6 млрд рублей на кредитную поддержку предпринимателей.

Всего же по итогам первых шести месяцев текущего года кредитный портфель Россельхозбанка в сегменте малого и среднего бизнеса составил свыше 552 млрд рублей. В первом полугодии объем кредитования по этому направлению превысил 8 тыс. на общую сумму более 156 млрд рублей, что на 14% больше, чем за аналогичный период 2015 года. Из них около 137,6 млрд рублей – займы на пополнение оборотных средств, свыше 18,6 млрд рублей – на финансирование инвестиционных целей.

Такие показатели позволили Россельхозбанку занять, по версии рейтингового агентства Эксперт РА, второе место из 60 банков в рэнкинге российских банков по объемам кредитования МСБ в первом полугодии 2016 года.

Согласно обновленной стратегии развития банка, утвержденной в апреле этого года, кредитный портфель в сегменте среднего бизнеса к 2020 году увеличится более чем на 40% – до 285-320 млрд рублей, малого и микробизнеса – так же более чем на 40%, но до 348-412 млрд рублей. В РСХБ констатируют, что средние предприятия в настоящее время продолжают одалживать средства в основном на рефинансирование задолженности и пополнение оборотного капитала, но в дальнейшем ожидают активизации инвестиционного кредитования. Для предприятий малого бизнеса банк планирует сначала увеличить долю стандартных кредитных продуктов, а также ускорить процесс кредитования. В среднесрочной перспективе возрастет и доля типовых инвестиционных проектов.

По словам Дмитрия Патрушева, «новая редакции стратегии отвечает текущим экономическим условиям и вызовам и основывается на приоритетных задачах, поставленных нам государством». Результаты работы с МСБ свидетельствуют о том, что данный сегмент – в приоритете и у государства, и у Россельхозбанка, о чем Патрушев заявлял неоднократно, отмечая тот факт, что банк стабильно удерживает второе место в России по кредитованию малого бизнеса всех отраслей экономики.