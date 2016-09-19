Банк "РБК", не удовлетворяющий нормам ЦБ, лишился лицензии

Центробанк РФ отозвал лицензию у Регионального коммерческого банка.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что 19 сентября Центробанк отозвал лицензию у московской кредитной организации «Росинтербанк».

Согласно сообщению, опубликованному на сайте Банка России, регулятор с 19 сентября отозвал лицензию на осуществление банковских операций у димитровградского Регионального коммерческого банка («РКБ»).

Причиной отзыва лицензии послужило невыполнение кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Центробанка.

«АО банк "РКБ" не соблюдало требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части представления достоверной информации об операциях, подлежащих обязательному контролю, в уполномоченный орган. Кроме того, правила внутреннего контроля кредитной организации в указанной сфере не соответствовали требованиям Банка России», — говорится в сообщении регулятора.

Также Центробанк сообщает, что при неудовлетворительном качестве активов «РБК» неадекватно оценивал принятые кредитные риски, а руководство и собственники банка не приняли меры по нормализации его деятельности.

Кредитная организация «РБК» является участником системы страхования вкладов. По величине активов, согласно данным Центробанка, банк занимал на 1 сентября 2016 года 404 место в банковской системе России.