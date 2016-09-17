Евгений Ясин: После "чистки" Набиуллиной банков станет... больше?

Колумнист Sobesednik.ru Евгений Ясин – о политике Банка России во главе с Эльвирой Набиуллиной.

Сколько слез уже было пролито пострадавшими вкладчиками банков, сколько копий разбилось о щит неоправданно высоких ставок по кредитам, о скольких еще других нарушениях в банковской сфере мы узнаем чуть не каждый день!.. И вот на днях ЦБ озвучил цифры: в черном списке банкиров – свыше 5,5 тысяч человек. Кроме того, по представлению ЦБ РФ совместно с Агентством по страхованию вкладов (АСВ) возбуждено свыше 80 уголовных дел, в том числе 10 – в текущем году. Ответственность, как сказал представитель ЦБ, несут те лица, которые создали проблемы в тех или иных банках.

Казалось бы, что тут такого удивительного, ведь уже не первый год – с тех пор, как ЦБ возглавила Эльвира Набиуллина – в банковской сфере идет жесткое наведение порядка: отнимаются лицензии у тех, кто недостоин называться банком, санируются те, кто вел рискованную денежную политику...

Евгений Ясин Фото: Global Look Press

И все же это очень принципиальный момент нашей истории. Дело в том, что банковская система России с начала 90-х практически создавалась заново. И до настоящего времени серьезному реформированию не подвергалась. Порядок в ней, строго говоря, не наводился – гораздо больше внимания уделяли контролю за предприятиями в реальном секторе экономики.

Одной из причин такого «мягкого» отношения к банкам было то обстоятельство, что это слишком тонкая сфера. Любое вмешательство в нее чревато массой негативных последствий: паника, подрыв системы расчетов и так далее.

Эта очень сложная система нуждается в осторожности и доверии между членами сообщества. У нас этого не хватало, и в результате мы имели много проблем в банковской сфере. Но трогать ее боялись.

Сейчас решились. Надо отдать должное главе ЦБ Эльвире Набиуллиной, которая нацелена на создание здоровой и честной банковской системы. Она давно занималась этим вопросом, даже когда не работала в этой сфере.

К слову, ее жесткая позиция в этом вопросе в итоге может привести к тому, что число частных банков в стране увеличится, к ним возрастет доверие и люди понесут туда свои вклады...

Это что касается позитивных оценок проводимой ЦБ банковской чистки. Но я боюсь одного – чтобы мы здесь не перестарались. Кроме того, есть еще один момент. Если деятельность ЦБ вызывает у меня доверие, то нельзя забывать, что в данной истории принимают участие и правоохранительные органы. И тут уже не так ясно, как повернется дело.