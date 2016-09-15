Деньги
Источник: Официальный сайт АО КБ «РосинтерБанк»
09:32, 15 Сентября 2016 Версия для печати

Прекративший работу Росинтербанк могут лишить лицензии

Росинтербанк, входящий в первую сотню российских банков по величине активов, полностью прекратил обслуживание клиентов.

В сообщении, опубликованном на сайте банка, говорится, что с 15 сентября организация полностью перестала обслуживать своих клиентов.

«Уважаемые клиенты и партнеры! В целях стабилизации финансовых показателей банка с 15 сентября 2016 года в офисах и филиалах АО КБ "Росинтербанк" не будут обслуживаться клиенты — физические и юридические лица», — сказано в сообщении банка.

РИА «Новости» со ссылкой на информированный источник сообщает, что Центробанк с 14 сентября отключил Росинтербанк от своей системы «Банковские электронные срочные платежи» (БЭСП). Как отмечает агентство, банки, которые регулятор отключает от БЭСП, в большинстве случаев лишаются лицензии. В редких случаях отключение от этой системы является временным. Необходимость данной процедуры может быть вызвана техническими неполадками, например, хакерской атакой или сменой реквизитов.

По данным СМИ, Росинтербанк по итогам первого полугодия занимал 68-е место в российской банковской системе с активами в размере 102,3 миллиарда рублей. Согласно последней финансовой отчетности банка, население хранит в нем свыше 55 миллиардов рублей.

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