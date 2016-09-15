Коллекторы переключаются на должников по ЖКХ?

Вполне вероятно, что в скором времени должники вместо предупреждений по почте от коммунальщиков будут получать звонки от коллекторов

Как узнал Sobesednik.ru, приготовиться к общению с коллекторами стоит россиянам, имеющим серьезные долги за услуги ЖКХ.

Вступление в силу закона, регулирующего деятельность коллекторов, заставит агентства по взысканию долгов искать новые рынки. Закон «О защите прав физлиц при взыскании», который вступит в силу через три месяца, с одной стороны делает работу коллекторов полностью законной, с другой — серьезно ограничивает их полномочия. В связи с этим коллекторские агентства будут вынуждены искать новые рынки, считают эксперты, и в первую очередь обратят внимание на ЖКХ, где неплатежи за услуги — давняя и «больная» тема. Вполне вероятно, что в скором времени должники вместо предупреждений по почте от коммунальщиков будут получать звонки от коллекторов.

Управляющим компаниям, отмечает эксперт по жилищному законодательству Игорь Кокин, ничто не мешало и раньше продавать долги коллекторам — и они это делали, хотя и нечасто:

— Это такая же законная процедура, как и продажа долгов банками. Но банки продавали их коллекторам достаточно дешево — за 10–20% от общей суммы. Управляющие организации себе такого позволить не могут — они требуют 80–90%. Коллекторы такими условиями не очень удовлетворены, поэтому до сих пор практика не была распространенной.

Игорь Кокин Фото: личная страница в Facebook

По словам Бориса Воронина, директора Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА), с долгами по ЖКХ коллекторы действительно работают уже не первый год, а кроме этого пытаются развивать другие направления, например сбор задолженностей в сфере страхования и услуг связи. Однако на каждый из этих сегментов приходится не больше 2% от общего объема рынка взысканий. И новый закон, по мнению Воронина, ничего не изменит:

— Например, сотрудничать с предприятиями ЖКХ до сих пор мешали три фактора, — объясняет он. — Во-первых, непрозрачность тарифов ЖКХ, которая могла означать проблемы для взыскателей в судебной перспективе. Во-вторых, низкая автоматизация обработки и передачи данных о задолженностях — это затрудняет работу с крупными долговыми портфелями ЖКХ. В-третьих, до сих пор они сами не были готовы массово передавать долги коллекторам, чей юридический статус казался неоднозначным. А теперь может возникнуть обратная проблема — предприятиям ЖКХ будет легче взыскивать самим, потому что коллекторам закон «О защите прав физлиц при взыскании» поставил массу препятствий для общения с должником.

Между тем, по мнению директора НАПКА, как раз общения с коллекторами у должников бояться оснований нет. Новый закон распространяется на взыскание долгов за коммунальные услуги, только если они переданы профессиональному коллекторскому агентству. Коллекторы в таком случае будут ограничены одним звонком в день и двумя — в неделю, а также будут обязаны записывать и хранить разговоры с должником, который, в свою очередь, может просто отказаться от общения. Однако все это не коснется других «сборщиков» долгов, например самих предприятий ЖКХ.

Несмотря на все трудности, рынок ЖКХ все равно остается для коллекторских агентств привлекательным, считает Игорь Кокин, — хотя бы потому, что выбирать тут особенно не из чего:

— У населения просто нет других серьезных долгов, которые заинтересовали бы большое количество агентств, — только по банковским кредитам и коммуналке. А если учесть, что общая задолженность по услугам ЖКХ сейчас составляет около 500 млрд рублей, даже половина этой суммы — уже интересная тема для коллекторов.