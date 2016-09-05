Бюджет-2019 рухнет до 20-летнего минимума в РФ из-за нефти

Доходы российского бюджета по отношению к ВВП в 2019 году рухнут до 20-летнего минимума.

Как сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на проектировку бюджета 2017–2019 годов, из-за сокращения доходов от нефти и газа в номинальном выражении и по отношению к ВВП российский бюджет уменьшится до 13,3% ВВП.

Ниже показатель доходов был только в 1999 году, когда составлял 12,8% ВВП.

При этом издание подчеркивает, что расчеты были сделаны на основе базового прогноза Минэкономики, при котором цена нефти останется на уровне $40 за баррель.