Школьные учебники: что бесплатно, а что – за деньги

Все учебники, предназначенные для изучения предметов в рамках Федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС), должны приобретаться за счет средств бюджета

Sobesednik.ru исчерпывающе разобрался в вопросе навязывания оплаты школьных учебников родителями учеников.

«Вроде бы говорят, что учебники у нас в стране бесплатны, но все равно приходится покупать то карты, то рабочие тетради к ним. А разве они не часть учебника? Что все-таки за деньги, а что должно оплачивать государство?»

Мария, Самарская область

Тема учебников, пожалуй, самая популярная в родительской среде. Связанный с ними финансовый вопрос разъясняет Виктор ПАНИН, председатель Всероссийского общества защиты прав потребителей образовательных услуг «Российским гражданам – достойное образование»:

– Все учебники, предназначенные для изучения предметов в рамках Федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС), должны приобретаться за счет средств бюджета. Если учебники не входят в федеральные перечни, они не могут использоваться в образовательных учреждениях. В этом году министерство образования разработало дополнительные рекомендации, в которых написано, что любыми приложениями к учебникам – рабочими тетрадями, контурными картами, пособиями – государство также обязано обеспечить школьников. Список приложений можно найти в самом учебнике, и если в нем написано, например, что к нему идет контурная карта, то школа должна ее выдать ученику бесплатно.

Если родителей принуждают покупать учебники или приложения к ним, можно обратиться в территориальный орган управления образованием, в прокуратуру, в Рособрнадзор и Всероссийское общество защиты прав потребителей образовательных услуг. Лучше во все структуры одномоментно, чтобы жалоба не обернулась прессингом.

По нашим данным, учебниками полностью обеспечено менее половины российских регионов. Ситуация с рабочими тетрадями еще хуже. Если их и выдают школьникам, то часто они уже заполнены предыдущим учеником карандашом или ручкой и даже содержат правки учителя. Тут сделать ничего нельзя – нигде не прописано, в каком виде должны быть рабочие тетради.

Но в целом требование покупать учебники или приложения к ним незаконно – вы вправе не делать этого и отстаивать свои права.