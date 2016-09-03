Минтруд повысит зарплату бюджетникам после указа 2012 года

Глава Минтруда РФ Максим Топилин анонсировал повышение зарплат бюджетникам в следующем году.

Как рассказал министр труда Максим Топилин РИА «Новости», в 2017 году правительство повысит зарплаты бюджетникам. «Совершенно точно повышение будет, указы надо выполнять. Повышение зарплат бюджетникам будет в следующем году, в этом году идет просто повышение зарплат, в соответствии с указом, указанным категориям», — заявил министр.

Топилин отметил, что сумма повышения пока не установлена. «Деньги пока не определены, пока бюджетный процесс, расчеты все есть, пока меняется статистика», — сказал он агентству.

Напомним, повышение зарплат бюджетникам было одним из пунктов «майских указов» президента РФ Владимира Путина, подписанных им в 2012 году.