Деньги
Источник: РИА «Новости»
07:13, 03 Сентября 2016 Версия для печати

Минтруд повысит зарплату бюджетникам после указа 2012 года

Глава Минтруда РФ Максим Топилин анонсировал повышение зарплат бюджетникам в следующем году.

 Как рассказал министр труда Максим Топилин РИА «Новости», в 2017 году правительство повысит зарплаты бюджетникам. «Совершенно точно повышение будет, указы надо выполнять. Повышение зарплат бюджетникам будет в следующем году, в этом году идет просто повышение зарплат, в соответствии с указом, указанным категориям», — заявил министр.

Топилин отметил, что сумма повышения пока не установлена. «Деньги пока не определены, пока бюджетный процесс, расчеты все есть, пока меняется статистика», — сказал он агентству.

Напомним, повышение зарплат бюджетникам было одним из пунктов «майских указов» президента РФ Владимира Путина, подписанных им в 2012 году.

читайте также:Депутат Госдумы РФ Дмитрий Горовцов
За урезание "майских указов" Правительству грозят отставкой
Решение правительства о снижении расходов на «майские указы» — это надругательство над здравым смыслом, заявил депутат »

Карпухина Мария

Выбор читателей

﻿
Новости Партнеров

Loading...

Новое на сайте

Закулисье нового "Голоса": слезы Билана и блатные участники
07:11, 03 Сентября 2016
Корреспонденты Sobesednik.ru побывали за кулисами самой рейтинговой программы страны и узнали много интересного
»
Что стоит за трагическим убийством "педофила" в Тульской области
00:01, 03 Сентября 2016
В Ефремове Тульской области подростки забили насмерть 47-летнего мужчину, посчитав его педофилом, узнал Sobesednik.ru
»
Как магия, ритуалы и заговоры могут помочь стать красивой
22:10, 02 Сентября 2016
Как сварить волшебное зелье для усиления красоты и какой в этом поможет заговор, узнал Sobesednik.ru
»