Рост пенсий пообещала Голодец после заморозки на 3 года

Правительство планирует заморозить накопительную часть пенсии на 3 года.

Как сказала вице-премьер РФ Ольга Голодец «Интерфаксу» 2 сентября, накопительная часть пенсии может быть заморожена из-за того, что на нее в бюджете не доведены трансферты.

«На три года в бюджете Минфином не доведены трансферты на накопительную пенсию. В бюджете полностью учтена индексация этой пенсии, учтены все выплаты по социальным пенсиям в полном объеме», — сказала она.

Голодец добавила, что «будет рост пенсий в полном объеме для каждого гражданина».

Она также положительно ответила на вопрос о том, сохранится ли заморозка накопительной части пенсии.