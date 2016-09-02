Деньги
Источник: Интерфакс
08:32, 02 Сентября 2016 Версия для печати

Рост пенсий пообещала Голодец после заморозки на 3 года

Правительство планирует заморозить накопительную часть пенсии на 3 года.

Как сказала вице-премьер РФ Ольга Голодец «Интерфаксу» 2 сентября, накопительная часть пенсии может быть заморожена из-за того, что на нее в бюджете не доведены трансферты.

«На три года в бюджете Минфином не доведены трансферты на накопительную пенсию. В бюджете полностью учтена индексация этой пенсии, учтены все выплаты по социальным пенсиям в полном объеме», — сказала она.

Голодец добавила, что «будет рост пенсий в полном объеме для каждого гражданина».

Она также положительно ответила на вопрос о том, сохранится ли заморозка накопительной части пенсии.

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