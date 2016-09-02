Минфин упростит процедуру закрытия банковских счетов

Министерство финансов России собирается упростить для банков процесс закрытия счетов клиентов.

Как пишет газета «Коммерсантъ», Минфин готовится внести в Гражданский кодекс изменения, которые упростят для банков процедуру закрытия счетов клиентов в одностороннем порядке.

Издание сообщает, что этот проект министерство разрабатывает по указанию правительства совместно с Центробанком, Минэкономики и представителями банковского сообщества.

В четверг крупнейшие банковские ассоциации направили предложения банков в Минфин для дальнейшего рассмотрения. В министерстве заявили, что готовы поддержать их инициативы.

Среди нововведений стоит выделить разрешение закрывать в одностороннем порядке неиспользуемые счета с остатками денежных средств как юридических, так и физических лиц.

Кроме того, банки получат разрешение на закрытие счетов с нулевым остатком, по которым в течение года не наблюдается никакого движения.

Также банки получат право расторгнуть договор с клиентом, который нарушает положения закона о противодействии легализации преступных доходов, уведомив клиента за месяц или меньший срок, предусмотренный в договоре.