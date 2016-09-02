Индекс ММВБ достиг рекордной отметки после подорожания нефти

Индекс ММВБ впервые в истории превысил отметку в 2000 пунктов.

Как сообщает ТАСС, индекс ММВБ на торгах Московской биржи впервые в истории преодолел отметку в 2000 пунктов и достиг 2000,49 пункта по состоянию на 16:20 по московскому времени. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Кроме того, наблюдается рост индекса РТС, которому предшествовало подорожание нефти марки Brent. По состоянию на 16:27 мск, РТС вырос на 2%, достигнув 964 пунктов.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в ноябре 2016 г. на бирже ICE в Лондоне также растут в пределах 2% и составляют 46,37 доллара за баррель.