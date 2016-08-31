Деньги
07:45, 31 Августа 2016 Версия для печати

Власти отвергли предложения Минфина увеличить бюджет на 2,5 трлн

Первый вице-премьер Игорь Шувалов сообщил, что правительство отклонило предложения Минфина по мобилизации доходов бюджета.

Как сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на первого заместителя председателя Правительства РФ Игоря Шувалова, власти страны продолжают обсуждение параметров бюджета на ближайшие три года. В интервью агентству Шувалов рассказал, что правительство отклонило предложения Министерства финансов по мобилизации дополнительных доходов.

«Правительство продолжает работу над бюджетом на 2017 и 2018-2019 годы», – заявил Шувалов, который во вторник, 30 августа, провел совещание по бюджету.

Как сообщила газета «Ведомости» в среду, 31 августа, в ходе совещания Минфин предложил обсудить сразу несколько возможных способов увеличения поступлений в бюджет, в том числе и те, которые возникали раньше и одобрения пока не получили.

Среди них повышение на 1 п. п. ключевых налогов – на прибыль, имущество организаций, НДС, НДФЛ, страховых взносов (или реформа системы взносов), ускоренное завершение налогового маневра в нефтегазовой отрасли, увеличение акцизов на табак, введение акциза на напитки с добавлением сахара, НДС на интернет-торговлю, увеличение дивидендов госкомпаний, отказ от выплаты пенсий работающим пенсионерам с определенным уровнем дохода и т.д.

«Предложения Минфина и других министерств приняты не были, работа продолжается», – прокомментировал Шувалов итоги совещания.

В общей сложности предложенные Минфином меры, согласно материалам министерства, могли бы увеличить бюджет в 2017-2019 годах почти на 2,5 трлн рублей.

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