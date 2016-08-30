"Дают крохи": Франция отказалась от свободной торговли с США

Власти Франции намерены прекратить переговоры о создании трансатлантической зоны свободной торговли между ЕС и США.

Госсекретарь Франции по внешней торговле Маттиас Фекль заявил в эфире радиостанции BFMTV, что в сентябре Париж потребует от Еврокомиссии приостановить переговоры по поводу Трансатлантического соглашения о партнёрстве в области торговли и инвестиций. «Необходима ясная, чёткая, окончательная остановка», — заявил Фекль.

Вину за срыв переговоров госсекретарь возложил на Вашингтон: «США не дают ничего или дают крохи… союзники не должны вести переговоры таким образом».

Ранее министр экономики и вице-канцлер Германии Зигмар Габриэль объявил о провале переговоров Европы и США из-за того, что «мы — европейцы — не хотим подчиняться американским требованиям».

Переговоры о зоне свободной торговли между США и Евросоюзом ведутся с 2012 года. Проект соглашения прежде всего предполагает отмену тарифов для ряда товаров и расширение рынка услуг. По мнению критиков соглашения, оно отвечает лишь интересам транснациональных компаний, которым на руку снижение контроля и ослабление мер регулирования в Европе.