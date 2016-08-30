Без помощи и поддержки. ЦБ бросил российские банки на произвол судьбы

Одна из самых заметных простому россиянину сторон деятельности Центробанка — отзыв лицензий на осуществление банковской деятельности и закрытие банков, испытывающих проблемы в своей работе. Почему вместо того, что помогать, ЦБ предпочитает закрывать? Эксперты рынка уверены, что это не случайность, а вполне осознанная политика.

Известия о том, что один или сразу несколько банков прекращают свою работу, давно стали привычными для россиян. Только с начала лета, по данным отраслевого портала Banki.ru, прекратили свою деятельность вследствие ликвидации или отзыва лицензии по меньшей мере 30 кредитных организаций. За два последних года в России закрылся каждый четвертый банк, свидетельствует владеющий ситуацией в силу своей должности президент Сбербанка Герман Греф. Закономерно возникает вопрос: неужели ничего нельзя было сделать для помощи тем, кто попал в сложную ситуацию?

Оказывается — не только можно, но и делалось. Акционеры многих банков, столкнувшихся с серьезными трудностями, прилагали поистине титанические усилия для того, чтобы сохранить свой бизнес. Их безвозмездная помощь банкам в 2013 году исчислялась 60,8 млрд рублей. В 2014-м году эта сумма выросла до 66,2 млрд, а в прошлом, 2015 году, более чем удвоилась, составив 138,4 млрд рублей. Но, как ни странно, на ЦБ такие меры, как правило, не производят никакого впечатления, и что бы ни делали акционеры, их банк либо теряет лицензию, либо отправляется на санацию — то есть передается новому инвестору.

Почему так происходит? Похоже, что причина кроется в целенаправленной политике ЦБ, направленной на сокращение числа российских банков. У экспертов создается отчетливое впечатление, что российского регулятора гораздо больше нынешней устроит банковская система, состоящая из нескольких крупных игроков. А мелкие банки, численность которых стремительно уменьшается уже несколько лет подряд, ему просто не нужны.

По словам аналитиков банковского сектора, отзыв лицензий активизировался после прихода в Центробанк на руководящую должность Эльвиры Набиуллиной. Сразу после этого лицензии у банков стали отзывать по нескольку в неделю, что не могло не вызвать паники на финансовом рынке. Именно благодаря резким действиям ЦБ в канун прошлых новогодних праздников множество российских семей осталось без денег. Для госпожи Набиуллиной, наверное, мелочь, но для пострадавших от ее деятельности — настоящая катастрофа.

Примечательно, что даже механизм столь любимой регулятором санации вплоть до лета нынешнего года не был внятно прописан. Внести ясность ЦБ помогла прокуратура РФ, заинтересовавшаяся несколькими особо вопиющими случаями. Благодаря вмешательству правоохранительных органов госпожа Набиуллина объявила о запуске нового механизма санации, существенно ограничившего роль Агентства по страхованию вкладов. Но сможет ли ЦБ объективно выбирать банки-санаторы, которым выделяются государственные средства для спасения других банков? Вопрос пока остается без ответа, но эксперты относятся к такой инициативе насторожено.

«Концептуальная проблема существует: санируемые банки сегодня не обязаны соблюдать нормативы ЦБ. Они находятся, по сути, в тепличных условиях. Это приводит к неравенству конкуренции. Поэтому ЦБ хочет держать ситуацию под контролем. Но насколько это будет действенная мера, покажет время», — заявил, например, Анатолий Аксаков, президент Ассоциации региональных банков России.

Остается надеяться, что со временем Центробанк действительно поймет — именно небольшие, региональные банки играют важнейшую роль в повышении доступности финансовых услуг для граждан России. Они на деле убеждают население в том, что хранить свои средства выгоднее именно в банках, а не под матрасом.