Показанную в Торонто комедию "Смерть Сталина" смогут увидеть в РФ

Владимир Мединский заявил, что сатирическая комедия «Смерть Сталина» сможет попасть в российский прокат, если подаст заявку.

Как сообщает РИА «Новости», министр культуры РФ Владимир Мединский не отрицает вероятности того, что представленная на кинофестивале в Торонто сатирическая комедия Армандо Ианнуччи «Смерть Сталина» окажется на российских экранах.

По словам Мединского, для выдачи прокатного удостоверения фильму необходимо лишь подать заявку, которая будет рассмотрена в установленном законом порядке.

«Ничего не знаю про этот фильм. Я первый раз про это слышу. Если этот фильм существует в природе и захочет быть показанным в Российской Федерации, то в соответствии с законом, они обратятся за прокатным удостоверением. Покажут копию, а Министерство культуры рассмотрит это в законном порядке», — заявил министр культуры.