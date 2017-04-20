Audi отзывает в РФ более 2 300 Q5 из-за проблем с водоотводом

На сервис придется съездить владельцам 2 340 Audi Q5, которые были реализованы на территории РФ в период с 2010 по 2017 годы

Росстандарт предоставил полный перечень VIN-кодов автомобилей Audi Q5, попавших под условия начавшейся сервисной акции.

Как сообщается на сайте Росстандарта, на сервис придется съездить владельцам 2 340 Audi Q5, которые были реализованы на территории РФ в период с 2010 по 2017 годы.

Причиной массового отзыва автомобилей стала неправильная работа водоотвода в области панорамного сдвижного люка, которая может привести к тому, что вода попадёт в потолочную обивку. При достаточно большом количестве влаги пенополимерный материал, который прилегает к газогенератору верхней подушки безопасности может промокнуть, вследствие чего возможна коррозия на газогенераторе. Если у отозванных автомобилей будет выявлена прогрессирующая коррозия, то компания произведёт замену верхнего «эйрбега».

В ближайшее время представители концерна Volkswagen Group уведомят всех владельцев машин, подлежащих отзыву, о необходимости посетить официальный сервис. Все работы в рамках отзыва будут произведены бесплатно.