В РФ не увидели "большой надобности" в привилегиях для байкеров

Автоэксперт объяснил, почему в России нет нужды изменять ПДД в пользу мотоциклистов.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что лидер мотодвижения «Ночные волки» одобрил инициативу вице-премьера Игоря Шувалова, который предложил выделить мотоциклистам отдельную от автомобилей стоп-линию и разрешить беспрепятственно передвигаться между рядов машин.

В интервью агентству Nation News автомобильный эксперт Вячеслав Субботин рассказал, что со скептицизмом воспринял инициативу российского правительства относительно изменения ПДД в пользу байкеров. При этом он, однако, признал, что эти изменения помогут повысить безопасность на дорогах.

«На самом деле большой надобности в этом нет, но в целом нововведения повысят безопасность движения. В первую очередь, чтобы мотоциклисты могли спокойно выезжать впереди автомобилей. Это правило не может существовать без второго, чтобы мотоциклисты могли протискиваться среди автомобилей, ездить по разделительной [полосе] или между рядами», — подчеркнул эксперт.

Он также отметил, что у байкеров очень узкая полоса движения, поэтому «с физической точки зрения мотоцикл никогда не едет по полосе».

«Правила они (мотоциклисты) не нарушают, специально по разметке не едут – разметка скользкая, затормозил, поскользнулся, упал. Так что мотоциклист едет между автомобилями, но ничего не нарушает», — заключил Субботин.