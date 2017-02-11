Авто
13:44, 11 Февраля 2017 Версия для печати

Автоэксперт: Плохие дороги винят, даже когда явно виноват водитель

На ремонт региональных дорог не выделяют почти ничего, напоминает автоэксперт
На ремонт региональных дорог не выделяют почти ничего, напоминает автоэксперт
Фото: Global Look Press

Цифры ДТП из-за плохих дорог не отражают действительность, уверен эксперт, и штрафы дорожникам за аварии не помогут.

Госдума накануне приняла во втором чтении законопроект, ужесточающий наказание для дорожников, допускающих нарушения технологии работ. В случае, если водитель попал в ДТП по вине дорожников и получил увечья, законом вводится штраф до полумиллиона рублей.

— Я понимаю стремление думцев наказать тех дорожников, которые не очень качественно выполнили свою работу и по их вине произошло ДТП. Но у нас по официальным источникам очень быстрыми темпами растет как бы аварийность по причине неудовлетворительных дорожных условий, — рассказал автоэксперт Игорь Моржаретто. — Почему «как бы» — потому что сейчас это просто принято прописывать второй или третей причиной аварии. Первая — водитель не справился с управлением, вторая — превысил скорость, а третье — неудовлетворительные условия. Бывает, что эта причина попадает в протокол даже тогда, когда нарушение происходит явно по вине водителя.

Согласно решению Госдумы, максимальный штраф для должностных лиц будет увеличен с 3000 рублей до 30 000. Если допущенные нарушения привели к причинению вреда здоровью потерпевшего легкой или средней тяжести (например, если гражданин не увидел строительные ограждения и попал в ДТП), максимальный штраф для должностных лиц составит 100 тысяч рублей, для юридических — 500 тысяч рублей.

— Кроме всего прочего, у нас прописано, что содержание и ремонт региональных дорог финансируются на 30% от потребности. В отличие от федеральных трасс, денег на региональные практически не выделяют. Почему бы, например, в закон не добавить пункт «если было выделено финансирование»? — недоумевает эксперт.

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