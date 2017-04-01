Все затраты на ГЛОНАСС лягут целиком на нас? Отвечает автоэксперт

С 1 января этого года все импортируемые в Россию автомобили должны быть оснащены системой вызова оперативных служб при ДТП – ЭРА-ГЛОНАСС

О системе ГЛОНАСС Sobesednik.ru поговорил с автоэкспертом Игорем Можаретто.

С 1 января этого года все импортируемые в Россию автомобили должны быть оснащены системой вызова оперативных служб при ДТП – ЭРА-ГЛОНАСС.

– Сама по себе идея благая: так, например, в случае ДТП при срабатывании подушки безопасности или при переворачивании авто на пункт экстренного реагирования сразу должен поступить сигнал с местом нахождения машины.

Кроме того, в авто должна быть встроена специальная кнопка, нажав на которую водитель может сообщить о том, что случилось: скажем, если ему стало плохо.

Но как все это будет действовать в реальности – большой вопрос, поскольку ГЛОНАСС работает через мобильные сети, а у нас далеко не на всех участках даже федеральных трасс «ловит» связь.

– Какие машины будут оснащаться ГЛОНАСС? В старые ее тоже надо устанавливать?

– Система будет устанавливаться только в те модели, которые были выпущены за границей в этом году, иначе они не смогут продаваться в России. Правда, есть лазейка: если на машину документы были получены заранее (одобрение типа транспортного средства действительно 3 года), такое авто может продаваться в России без ГЛОНАСС, пока не закончится срок одобрения.

– Не помешает ли это ввозить новую модель из-за границы частным порядком?

– Тут тоже есть хитрость: машину можно формально ввезти через Белоруссию, поскольку она не приняла участие в создании этой системы, но при этом входит в Таможенный союз.

– Подорожают ли машины из-за ГЛОНАСС?

– Безусловно, затраты на установку системы и получение всевозможных сертификатов, как обычно, лягут на потребителя. Но в среднем, говорят, цена на авто с новой системой поднимется примерно на 15 тыс. руб.

Кстати, из-за необходимости установки этой навигационной системы многие компании решили часть моделей увести с рынка – говорят, слишком уж дорого это обходится.