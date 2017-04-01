Как борются с платой за парковку в России – и что за это светит

Далеко не все водители готовы платить (да еще и по 200 руб. в час, как сейчас в центре Москвы) за неохраняемую парковку

На какие ухищрения идут российские автомобилисты, дабы избежать штрафов за неоплаченный паркинг, узнал Sobesednik.ru.

Россия – зона платной парковки: сегодня эта «зараза» распространилась не только почти на всю Москву, но и на другие города (Санкт-Петербург, Казань, Екатеринбург, Калугу и т.д.).

Между тем далеко не все водители готовы платить (да еще и по 200 руб. в час, как сейчас в центре Москвы) за неохраняемую парковку.

Фиговый лист

Поначалу водители клеили на номера «фиговые листочки», прикрывали их снегом, листьями, пачкали грязью и т.д. Парконы не могли идентифицировать такие машины.

Но вскоре на улицах городов появились пешие патрули, сотрудникам которых не составляет труда очистить номер, чтобы внести данные в протокол, выписать штраф и вызвать эвакуатор. К тому же столичные власти запустили мобильное приложение, которое позволяет горожанам фотографировать машины нарушителей. Правда, помощников в этом деле у столичных властей нашлось мало.

Магнитик

Тогда автомобилисты стали снимать номера вовсе: нет номера – нет и штрафа. На рынке очень быстро появилось предложение – магнитные номера: на машину вешаются рамки с электромагнитами, а уже на них – госномер. Управление электромагнитом выводится в салон, на специальную кнопку. В комплекте имеются металлические пластины, которыми можно закрыть пару цифр или букв на регистрационном знаке. Есть и более новая версия: на места креплений знаков ставятся металлические пластины, а сами номера устанавливаются в специальные рамки с мощными магнитами. Нужно ехать – примагнитил номера, припарковался – снял.

Но магнитные номера вне закона, и, если вас поймают, штраф в 5 тыс. руб. будет минимальным наказанием. А могут и прав лишить – от 1 до 3 месяцев.

Левые номера

Есть и другой способ избежать штрафа – купить номера, похожие на иностранные. Тогда штрафы никуда не дойдут. Правда, если ваши фальшивые номера заметит гаишник, вам грозит 2,5 тыс. руб. штрафа за установку такого знака и до 1 года лишения свободы за езду с фальшивками.

В общем, выбор за вами: либо экономить по максимуму и потом иметь проблемы с законом, либо скрепя сердце платить за парковку. И пытаться законными методами заставить власти отменить плату.