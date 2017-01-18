Мотоциклисты могут лишиться прав из-за нового закона Госдумы

Госдума РФ планирует ужесточить наказание за опасное вождение на дорогах.

По данным газеты «Известия», комитет Госдумы по госстроительству и законодательству готовит поправки о внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП).

За опасное вождение в России предусмотрен штраф в размере пяти тысяч рублей. При этом под опасным вождением подразумеваются такие виды нарушений, как резкое и неоднократное торможение на дороге, препятствование обгону и беспорядочное перестроение.

Как сообщил изданию первый зампредседателя комитета Вячеслав Лысаков, ко второму чтению в законопроекте может появиться пункт о лишении водителя прав сроком на два года в случае повторного нарушения.

«Если человеку первый случай не послужит уроком и он будет продолжать себя так же вести, то надо предусматривать более серьезные меры воздействия, такие как обязательные работы, административный арест и лишение прав», — заявил депутат.

Координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов недоволен данным законопроектом, поскольку из-за него могут незаслуженно пострадать мотоциклисты.

«Первыми "под нож" пойдут мотоциклисты. Их легче всего поймать и зафиксировать двойное нарушение, особенно если они едут между рядами», — пояснил Шкуматов, добавив, что водителей мотоциклов могут наказывать за неоднократное несоблюдение безопасного бокового интервала между транспортными средствами.