Александр Пикуленко: Колесами вверх

Автообозреватель Sobesednik.ru Александр Пикуленко – о главных проблемах автопрома.

Автомобиль придумали для развлечения. Никакой пользы от него не ждали, считая главной задачей эффектный выезд на люди в солнечный денек. От авто требовалось катать владельца и перестать позорно ломаться на главной площади города. И только по прошествии лет автомобиль нагрузили работой и превратили в тягловый инструмент с большой грузоподъемностью. Возить пассажиров додумались в последнюю очередь. Электромобиль развивается тем же путем. Когда захотелось удивить публику отсутствием выхлопной трубы, бесшумным мотором и мощным стартом с места, первым делом смастерили легковую машину. Фантазировать по поводу электрического грузовика было скучно, поэтому большую часть техники получили методом переделки подручного транспорта в электромобили из-за нехватки бензина. А уж электробус и вовсе редкость. Инженеров все время подмывает упростить задачу и снова смастерить троллейбус. Но ведь автобус тем и хорош, что бегает сам по себе.

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Сегодня в любом автомобиле российской сборки 70–80% – это валютная составляющая. А вот 20–30% – это рублевые затраты. Но даже АВТОВАЗ, обязанный на 100% состоять из отечественной бересты, домотканого льна и драного лыка, содержит 20% зарубежных комплектующих, приобретаемых за валюту. И самое страшное, что с ним может произойти, – импортозамещение. Эти 20% в нашей стране некому делать.

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Американцам надоело, что о безопасности автомобиля все норовят судить, размазав его о бетон. Некоторые водители стараются как-то отвертеться, поэтому крутят рулем и встречают судьбу и боком, и сзади, а самые изворотливые даже переворачиваются. По статистике в Америке каждый год погибают 10 тысяч человек, автомобили которых при аварии перевернулись. Из 33 автомобилей, спровоцированных на опрокидывание, лучшей стала японская «Акура ТЛХ», ее склонность оказаться вверх колесами не превышает 10%, что говорит об отменной способности держаться за дорогу до последнего.

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В 1980 году флагман автомобильной промышленности СССР завод ВАЗ вышел на проектную мощность в 660 тысяч машин. Это позволило отрапортовать о достижении наивысшего уровня автомобилизации населения. О том, что наше достижение 1980 года соответствует уровню автомобилизации США в 1919 году, не сообщалось из скромности.