По 30 тысяч заплатят 117 водителей за пьяную езду в Москве

1 и 2 января сотрудники ГИБДД остановили в Москве 117 водителей, управлявших автомобилем в нетрезвом виде.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ ГИБДД по Москве, 117 водителей были остановлены 1 и 2 января за езду в состоянии алкогольного опьянения. Еще 71 водитель с признаками алкогольного опьянения отказался проходить медосвидетельствование.

Напомним, за езду в нетрезвом виде водитель лишается прав на срок до двух лет. Он также обязан выплатить штраф в размере 30 тысяч рублей.