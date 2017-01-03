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Источник: ТАСС
10:16, 03 Января 2017 Версия для печати

По 30 тысяч заплатят 117 водителей за пьяную езду в Москве

1 и 2 января сотрудники ГИБДД остановили в Москве 117 водителей, управлявших автомобилем в нетрезвом виде.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ ГИБДД по Москве, 117 водителей были остановлены 1 и 2 января за езду в состоянии алкогольного опьянения. Еще 71 водитель с признаками алкогольного опьянения отказался проходить медосвидетельствование.

Напомним, за езду в нетрезвом виде водитель лишается прав на срок до двух лет. Он также обязан выплатить штраф в размере 30 тысяч рублей.

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