Авто
17:19, 27 Декабря 2016 Версия для печати

Кран расплющил авто при погрузке на эвакуатор в центре Москвы

В интернете появилось видео, на котором эвакуатор раздавил автомобиль в центре столицы.

На опубликованных в Сети кадрах видно, как эвакуатор то ли из-за ошибки специалиста, то ли из-за технических неполадок опускает кран на неправильно припаркованную машину, разбивает её лобовое стекло и мнёт крышу.

Растерявшийся сотрудник «Моспаркинга» пытается исправить ситуацию, но кран снова опускается на крышу авто всей своей тяжестью.

Кто хозяин повреждённого авто и получит ли он компенсацию за причинённый ущерб, пока не сообщается.

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Ушаков Олег

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