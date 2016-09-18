Александр Пикуленко: Новые штрафы, новые правила

Обозреватель Sobesednik.ru Александр Пикуленко – о бесполезности ужесточения дорожного регулирования и платных парковок.

Две страны на карте мира все никак не могут довести до ума свои дорожные взаимоотношения с собственными водителями. Это Россия и Украина. Почему-то раз в месяц то у них, то у нас постоянно появляются какие-то новые требования к водителям. Новые штрафы, новые правила. И происходит это годами. Но почему-то за годы, даже за десятилетия, ничего полезного сделать не получается, а законы продолжают писаться. Создать логичную систему сразу не получается, все время хочется что-то доделать, дореформировать. Ведь если бы задача стояла просто навести порядок на дорогах, хватило бы прежних правил и законов, которые написаны не по поводу денег, а ради безопасности дорожного движения.

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До сих пор находятся наивные, считающие, что платная парковка придумана для улучшения транспортной ситуации в Москве и не имеет отношения к грабежу, вымогательству и навязанным услугам. Платная парковка началась в центре города, где ситуация с плотностью потока не изменилась, т.е. они изначально объявились не в том месте, где могли как-то повлиять на трафик. При этом, по официальным данным столичной власти, в центр ежедневно стекается лишь 30% транспорта, еще 12% вовсе направлены в обратную сторону и стремятся за МКАД, а самая большая суточная часть транспортных потоков – 58% – езда между округами. Нам и прежде в большинстве было нечего делать в центре, а сейчас и подавно.

Александр Пикуленко Фото: архив редакции

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Осенью 1924 года состоялся знаменитый Трансафриканский пробег на автомобилях мало кому тогда известной марки «Ситроен», вошедший в историю как «Черный рейд». «Ситроены» для этого рейда были переделаны бывшим зав­гаром императора Николая II инженером Кегрессом, который фанатично ставил гусеницы на все что только можно. Начинал он с «Руссо-Балта», потом переделал на гусеничный ход «Роллс-Ройс» Ленина, а затем занялся «Ситроенами», снарядив их в дальнюю дорогу. Все автомобили «Черного рейда» продемонстрировали небывалую выносливость.

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В 1968 году в Москву приехал внук основателя фирмы «Тюрка-Мери» Мишель Тюрка. На машине 1911 года. Не­смотря на то, что широко это не освещалось, а всякий контакт с иностранцем вызывал подозрение у КГБ, это заинтересовало следопытов автомотостарины. Потому что таких старых машин на ходу у нас в тот период не было.