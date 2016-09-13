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Источник: ТАСС
13:49, 13 Сентября 2016 Версия для печати

Собянин открыл первый в Москве двухэтажный дорожный тоннель

Движение по винчестерному двухэтажному дорожному тоннелю открылось на северо-западе Москвы.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что к концу 2016 года завершится строительство участка Северо-Западной хорды, которая поможет разгрузить московские пробки.

Как передает ТАСС, 13 сентября на пересечении улиц Народного Ополчения и Берзарина в СЗАО столицы открыли винчестерный тоннель. На запуске движения автомобилей по тоннелю присутствовал мэр Москвы Сергей Собянин. Главной особенностью винчестерного тоннеля является его двухэтажность.

Собянин подчеркнул, что винчестерный тоннель в СЗАО Москвы позволит водителям ехать от Звенигородского шоссе до Ленинградского шоссе и Алабяно-Балтийского тоннеля.

Первым делом новый дорожный тоннель опробовала строительная техника.

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