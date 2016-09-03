Автоюрист: Ошибочных штрафов в России больше, чем видят статистики

О способах борьбы автомобилистов со штрафами за фальшивые нарушения рассказал автоюрист.

Водитель автомобиля Nissan Teana сообщил об очередной ошибке камеры фотовидеофиксации в Москве. Под штраф попал его регистрационный номер, хотя ПДД, судя по снимку, нарушал впереди едущий автомобиль.

Sobesednik.ru обратился к автоюристу, адвокату общественного движения автомобилистов «Свобода выбора» Сергею Радько, чтобы узнать как бороться с фальшивыми нарушениями.

– Если брать этот случай или снимок с тенью, который поднял всю эту волну, то его оспорить было бы очень просто? И руководство ГИБДД уже сказало, что готово отменить это постановление. – рассказал автоюрист, адвокат общественного движения автомобилистов «Свобода выбора» Сергей Радько, – Согласно закону к постановлению, которое назначает наказание прилагаются фотоматериалы, полученные с камеры. В этом случае, фотоматериалы – это и есть то самое доказательство невиновности. Но я знаю и о других случаях, когда человек клянется и божится, что ехал 70 километров в час, а ему камера пишет 130. Здесь что-то оспорить просто невозможно, потому что кроме слов этого человека ничего нет.

По словам юриста, обжалование даже очевидно несправедливых постановлений может отнять у водителя не мало времени: «Сама процедура не долгая, но она требует некого участия. Крайне желательно написать ее именно в суд, потому что в ГИБДД такой огромный наплыв жалоб, что там с ними откровенно не справляется и ответа можно ждать месяцами».

Напомним, несправедливые обвинений в нарушении ПДД посредством камеры фотовидеофиксации получили распространение в Москве именно этим летом.

– Камера как и любой технический предмет имеет свои недостатки. Как и любой механизм. Чем больше она эксплуатируется, тем больше этих поломок выявляется. Кроме того, – отметил Радько, – сейчас на откуп камерам стали давать не только нарушение скоростного режима, но и нарушения связанные с правилом расположения – то есть выезд на «встречку», развороты и так далее. С этим, по большей части и связаны последние ошибки. Согласно статистике, предоставленной ЦОДД, число ошибочных штрафов с комплексов фотовидеофиксации в Москве не превышает 0,001%.

Юрист уточнил, что это связано с тем, что штраф может быть законно признан правильным только в том случае, когда он оспорен и отменен: «Понятное дело, что в ЦОДД не анализировали те 10 или 11 миллионов штрафов, которые были выписаны в Москве за предыдущее время. Если же они просто взяли общее количество штрафов и общее количество отмененных штрафов, тогда такая статистика будет уместна. Иногда штраф может составлять всего 500 рублей и гражданину легче заплатить половину стоимости со скидкой вместо того, чтобы бегать и оспаривать его».