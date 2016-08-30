Оштрафованный из-за блика фар москвич пожаловался в ГИБДД

Столичный водитель пожаловался на штраф, выписанный ему из-за блика фар на дороге.

29 августа Sobesednik.ru писал, что водителя Honda CR-V оштрафовали за то, что тень его машины пересекла сплошную линию в районе МКАД. Затем в ГИБДД решили снять с автовладельца наказание, объяснив инцидент сбоем в системе видеофиксации.

30 августа водитель Дмитрий Ворона рассказал радиостанции «Говорит Москва», что 20 июля ему пришло оповещение о штрафе за выезд на обочину на 55 километре МКАД. На кадрах с камеры видно, что на обочину попал блик фар Nissan.

Ворона пожаловался в ГИБДД, но пока не получил ответа: «Я направил в начале августа жалобу. Я знаю, что по закону они вправе отвечать в течение 30 дней. Конечно, ещё срок не вышел, но ответа до сих пор никакого от них нет».