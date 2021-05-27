Онколог назвал двенадцать продуктов для профилактики рака

Многие онкологи считают здоровое питание наиболее эффективной профилактикой рака. О продуктах, которые помогают снизить опасность возникновения онкологических заболеваний пишет «Российская газета», со ссылкой на Instagram кандидата медицинских наук, онколога и хирурга Ивана Карасева.

Среди двенадцати продуктов, о которых пишет Карасев, первым идет чеснок. По словам специалиста, он содержит в себе соединения, предохраняющие от рака кожи, толстой кишки и легких.

Сильные антиоксиданты содержатся в брокколи, в обычной, цветной и брюссельской капусте. Употребление этих продуктов поможет снизить риск возникновения опухоли груди и других видов рака. Антиоксиданты содержатся и в злаках, вместе с волокнами и фитоэстрогенами они помогут уменьшить риск развития рака толстой кишки.

В списке врача также находится зелень с темными листьями, она является богатым источником каратиноидов. Виноград и красное вино содержат ресвератрол, который считается сильным антиоксидантом, способным предотвратить повреждение клеток. В состав зеленого чая входят флавоноиды, которые способны предотвратить или замедлить развитие нескольких типов рака; риск рака простаты и молочной железы могут уменьшить томаты. Далее в списке полезных продуктов идет черника, льняное семя, грибы, морские водоросли, цитрусовые: грейпфрут, апельсины и лимоны.