Псориаз может быть предвестником диабета

Риск развития диабета можно выявить по состоянию кожи, как показало исследование.

Диабет второго типа —это серьёзный повод для изменения образа жизни. Не существует лекарств, которые могли бы его полностью вылечить, но сам по себе диабет приводит к множеству других осложнений со здоровьем и становится опасным для жизни, если его не лечить. В этой связи крайне важно выявить болезнь вовремя, чтобы она не была запущена. Исследование показало, что в этом вопросе помогут наблюдения за кожей.

Ученые из Университета Пенсильвании искали связь между псориазом и диабетом. Они проанализировали данные по более чем 8 120 взрослых с псориазом, сравнив их с информацией по 76 590 людей без псориаза за период в четыре года. Оказалось, что псориаз на 21% увеличивает риск развития диабета второго типа.

Псориаз — это болезнь кожи, которую легко обнаружить. При псориазе клетки кожи делятся в 10 раз быстрее обычного, не успевая отшелушиваться, из-за чего запасы кожи накапливаются и превращаются в бугристые красные пятна, покрытые белыми и серебристыми чешуйками. Исследование показало, что люди с тяжелым псориазом имеют ещё более высокий риск диабета. А значит, им надо чаще измерять уровень сахара в крови, следить за весом и посещать врачей.