Главный онколог РФ Давыдов уйдет из Минздрава и центра им. Блохина

СМИ сообщили о скором увольнении главного внештатного онколога Минздрава РФ Михаила Давыдова.

Как пишет во вторник, 14 ноября, «РБК» со ссылкой на источник, Михаил Давыдов в скором времени покинет пост главного внештатного онколога Минздрава. Кроме того, Давыдов уйдет с поста директора Российского онкологического центра им. Блохина.

Издание отмечает, что о решении Давыдова будет объявлено 27 ноября. Официальный представитель Минздрава Олег Салагай не опроверг эту информацию.

Президент «Лиги защитников пациентов» Александр Саверский рассказал РБК, что с подобных мест «не уходят сами». Возможными причинами увольнения Давыдова Саверский называет проблемы с лекарствами для онкобольных и скандалы вокруг центра им. Блохина.