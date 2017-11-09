Гильзы времен ВОВ нашли под кроватью у умершего экс-полицейского

В квартире в центре Москвы было найдено тело бывшего сотрудника МВД РФ и арсенал времен ВОВ.

Как сообщает в четверг, 9 ноября, агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах, тело бывшего сотрудника МВД 1976 года рождения было найдено в квартире на Большом Козихинском переулке в Пресненском районе ЦАО Москвы.

Мать скончавшегося мужчины рассказала полиции, что ночью он долго сидел за компьютером, а потом пошел спать.

«При осмотре комнаты умершего обнаружена атрибутика времен Великой Отечественной войны, а также каски, кинжалы, штык-ножи. Под кроватью и в шкафах найдены патроны и гильзы, а также предметы, похожие на взрывчатку и взрывные устройства», — добавил источник.

Он уточнил, что до 2005 года умерший занимался охраной столичной подземки. Затем, после увольнения, увлекся коллекционированием предметов оружия и атрибутики времен Великой Отечественной войны.